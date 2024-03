Tap to Pay sur iPhone s’améliore en France avec désormais la prise en charge du réseau CB (Cartes Bancaires), qui se veut le principal système de paiement et de retrait par carte et par mobile sur le marché français.

Support du réseau CB en France avec Tap to Pay

En novembre dernier, lorsque Tap to Pay, qui permet aux commerçants de transformer l’iPhone en terminal de paiement (TPE), a été disponible en France, Apple avait annoncé une compatibilité avec les cartes bancaires sans contact des principaux réseaux de paiement, notamment American Express, Discover, Mastercard et Visa. La société avait également annoncé travailler avec des plateformes de paiement pour permettre la prise en charge du réseau CB. Au départ, Apple parlait d’un support sous quelques semaines. Mais comme nous pouvons le voir, l’attente fut en réalité de quelques mois.

Le premier partenaire à proposer le support du réseau CB avec Tap to Pay en France est la plateforme viva.com. Les commerçants peuvent ainsi utiliser l’application viva.com | Terminal sur leur iPhone pour supporter le réseau CB. « Cela permet aux entreprises locales de recevoir des paiements sans contact provenant d’un pool potentiel de près de 76 millions de titulaires de cartes ou mobiles avec le réseau CB », affirme viva.com. La plateforme ajoute :

Avec juste un iPhone et l’application simple viva.com | Terminal, toutes les entreprises françaises, petites ou grandes, peuvent désormais accepter les cartes CB grâce à Tap to Pay sur iPhone, quel que soit leur secteur d’activité : cafés, restaurants, détaillants, hôtels, taxis ou commerçants indépendants. Les clients peuvent ainsi payer immédiatement sur place ou en déplacement.

Les commerçants intéressés doivent télécharger l’application viva.com | Terminal depuis l’App Store sur un iPhone XS ou un modèle plus récent. Lors du passage au paiement, le commerçant demandera simplement au client de présenter sa carte sans contact, son iPhone ou son Apple Watch pour payer avec Apple Pay, ou tout autre portefeuille numérique, à proximité de l’iPhone du commerçant, et le paiement sera effectué.

Il y a fort à parier que d’autres services supporteront le réseau CB en France à l’avenir. Mais en l’état, un seul acteur est présent.