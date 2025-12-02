Les passionnés d’informatique « vintage » auront du mal à ne pas craquer : Maclock est une petite horloge de bureau qui reprend le design iconique du Macintosh de 1984 (le premier de sa catégorie), et le résultat est absolument irrésistible.

Un écran LCD façon CRT et trois modes d’affichage

Maclock intègre un écran LCD conçu pour imiter l’aspect des anciens moniteurs cathodiques. Trois modes sont disponibles : une vue horloge, un affichage calendrier et un mode « Easter Egg » reprenant l’iconique Happy Mac imaginé par Susan Kare. La luminosité se règle à l’aide d’une molette située sur la face avant, une touche low-tech qui participe ici au charme de l’ensemble.

Une mini disquette pour activer l’appareil

L’un des atouts les plus amusants de Maclock réside dans son système d’allumage : pour démarrer, il faut insérer une mini-disquette, un clin d’œil direct à l’expérience Macintosh d’origine. L’horloge est également livrée avec des autocollants permettant de la personnaliser. Côté autonomie, l’appareil peut fonctionner jusqu’à 60 jours sans recharge si l’éclairage de l’écran est désactivé.

Avec ses dimensions de 80 × 91 × 112 mm, Maclock occupe plus de place qu’on pourrait l’imaginer. Proposée en édition limitée à 30 dollars et non commercialisée en magasin, l’horloge Mac s’arrache déjà en ligne. Un objet à la fois décoratif et nostalgique, qui rappelle combien certaines icônes technologiques traversent le temps sans perdre de leur magie.