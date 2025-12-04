Apple TV annonce une date de sortie pour la saison 3 de la série Téhéran : ce sera le 9 janvier 2026. Cela fait un moment qu’elle aurait dû sortir sur le service de streaming, mais il y a eu un report pour des raisons politiques (Iran, Gaza et plus encore). The Savant, avec Jessica Chastain, est une autre série d’Apple TV toujours reportée pour des raisons politiques.

La saison 3 de Téhéran arrive en janvier sur Apple TV

Il faut savoir que la saison 3 de Téhéran a d’ores et déjà diffusée en Israël, à savoir son pays d’origine, et ce depuis la fin 2024. Apple TV est le diffuseur mondial, mais a pourtant attendu un moment pour donner des nouvelles. C’est désormais chose faite.

La série Téhéran suit Tamar (jouée par Niv Sultan), une agente pirate informatique du Mossad qui s’infiltre à Téhéran sous une fausse identité. Après avoir fait cavalier seul à la fin de la saison 2 et avoir été bouleversée par la perte de ses plus proches alliés, Tamar doit, dans la saison 3, trouver un moyen de se réinventer et de regagner le soutien du Mossad si elle veut survivre.

Hugh Laurie rejoint le casting et incarne Eric Peterson, un inspecteur nucléaire sud-africain. Il partage l’affiche avec Shaun Toub et Shila Ommi qui font leur retour, et les nouveaux venus Sasson Gabai, Phoenix Raei et Bahar Pars.

La saison 3 de Téhéran comprend 8 épisodes et débutera le 9 janvier 2026 en streaming sur Apple TV. Il y aura un nouvel épisode chaque vendredi.

À noter également qu’une saison 4 est annoncée et le tournage a déjà commencé. Il n’y a pas encore une date de sortie cependant.