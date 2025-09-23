Changement de calendrier pour The Savant, avec Apple TV+ qui a décidé de reporter la sortie de la série avec Jessica Chastain en tête d’affiche. Elle ne sortira plus le 26 septembre comme cela était prévu jusqu’à présent.

Sortie reportée pour The Savant sur Apple TV+

La série est présentée comme un thriller tendu et à suspense qui suit une enquêtrice infiltrée connue sous le nom de The Savant alors qu’elle infiltre des groupes haineux en ligne dans le but d’arrêter les extrémistes nationaux avant qu’ils ne passent à l’action. Le jour, Jodi est une mère de famille banale vivant en banlieue. La nuit, elle explore les recoins les plus sombres d’Internet.

Aux côtés de Jessica Chastain qui tient le premier rôle, The Savant met également en vedette Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint François Battiste et Pablo Schreiber en tant qu’invité.

Pourquoi ce report ? « Après mûre réflexion, nous avons pris la décision de reporter la diffusion de The Savant. Nous vous remercions de votre compréhension et nous réjouissons de diffuser la série à une date ultérieure », a simplement déclaré un porte-parole d’Apple TV+ à Deadline, sans donner plus de précisions.

Comme l’explique Deadline, il est possible que le report soit lié aux évènements aux États-Unis, notamment avec l’assassinat de Charlie Kirk. Apple TV+ semble penser que le scénario de la série va lui créer un mauvais buzz au vu de la situation. Le service de streaming préfère donc reporter la sortie à une date ultérieure.

En attendant, vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.