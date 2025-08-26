Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce pour The Savant, sa prochaine série qui mettra en scène Jessica Chastain. Elle fera ses débuts le 26 septembre sur le service de streaming.

Le trailer pour The Savant

Ce thriller tendu et à suspense suit une enquêtrice infiltrée connue sous le nom de The Savant alors qu’elle infiltre des groupes haineux en ligne dans le but d’arrêter les extrémistes nationaux avant qu’ils ne passent à l’action. Le jour, Jodi est une mère de famille banale vivant en banlieue. La nuit, elle explore les recoins les plus sombres d’Internet.

Aux côtés de Jessica Chastain qui tient le premier rôle, The Savant met également en vedette Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint François Battiste et Pablo Schreiber en tant qu’invité.

Apple TV+ fait savoir qu’il s’agit d’une minisérie. Cela signifie qu’il y aura (normalement) qu’une seule saison. Cela étant dit, il est déjà arrivé que des miniséries se transforment en séries parce qu’il y a eu du succès et que les diffuseurs en ont profité pour continuer l’aventure.

The Savant débutera le 26 septembre sur Apple TV+. Il y aura les deux premiers épisodes à cette date. Les spectateurs auront ensuite le droit à un nouvel épisode chaque vendredi, le dernier étant diffusé le 7 novembre. La saison comprend huit épisodes au total.