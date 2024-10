Apple TV+ propose aujourd’hui la bande-annonce de Tu ferais pareil (Tú También lo Harías), sa nouvelle série espagnole. Elle arrivera le 30 octobre prochain sur le service de streaming.

Tu ferais pareil se déroule après qu’un vol à main armée dans un bus près de Barcelone a entraîné la mort de trois voleurs. Des détectives et d’anciens amants ont pour mission de découvrir la vérité derrière les chronologies incohérentes des six témoins avant que le temps ne s’écoule. Alors qu’ils naviguent dans un monde où la perception l’emporte souvent sur la réalité, ce thriller rapide comme l’éclair met en lumière l’importance de la vérité dans la société d’aujourd’hui et les limites que les gens sont prêts à franchir pour protéger leur version de la vérité.

La série est créée par David Victori et Jordi Vallejo, avec le premier qui est également le réalisateur. Le casting comprend Ana Polvorosa, Michelle Jenner, Pablo Molinero et José Manuel Poga.

Tu ferais pareil sur Apple TV+ aura le droit à huit épisodes au total. Les deux premiers seront disponibles le 30 octobre sur la plateforme de streaming. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi. Le dernier sera diffusé le 11 décembre.

Visiblement, il ne s’agit pas d’une minisérie. Il pourrait donc avoir d’autres saisons. Mais on se doute qu’Apple TV+ va attendre d’avoir les premiers retours des spectateurs avant de donner son feu vert pour des saisons supplémentaires.