Si l’on en croit The Hollywood Reporter, la saison 3 de Téhéran, une série d’espionnage centrée sur les tensions israélo-iraniennes, pourrait enfin être diffusée sur Apple TV+ aux États-Unis et à l’international dans les mois à venir. Le tournage serait terminé depuis près de 3 ans, mais la sortie de la saison aurait été perturbée par les évènements en cours à Gaza qui complexifient évidemment la distribution d’une série aussi fortement liée à l’actualité géopolitique. Malgré ces soucis de timing, la production de la saison 4 reste prévue pour l’automne, le tournage devant se dérouler à Athènes. Le scénario aurait été largement réécrit à la suite des bouleversements géopolitiques qui ont suivi les attentats du 7 octobre et de l’évolution des relations entre l’Iran et Israël. Quant au casting, la saison 3 voit débarquer Hugh Laurie dans le rôle d’Eric Peterson, un inspecteur nucléaire sud-africain. L’acteur britannique est notamment connu pour avoir incarné le docteur Gregory House dans la série culte Dr House.

Un spectateur israélien ayant vu les nouveaux épisodes indique qu’à l’instar des « deux saisons précédentes, [la série] est empathique envers les personnages israéliens, mais montre aussi le côté obscur du Mossad ». L’intrigue s’intéresse notamment aux relations tendues entre les dirigeants du programme nucléaire iranien et les inspecteurs internationaux, une trame qui semble faire écho à des événements réels comme les frappes américaines sur Fordow et les attaques israéliennes ciblant le site de Natanz. La série suit donc de près la « courbe » des développements géopolitiques actuels sans toutefois y faire directement référence. Les deux premières saisons de Téhéran sont disponibles sur Apple TV+.