Apple TV+ vient d’annoncer que la quatrième et dernière saison de sa série de comédie bilingue Acapulco sera lancée le mercredi 23 juillet, les deux premiers épisodes étant disponibles le jour du lancement. Cette saison sera donc un adieu forcément émouvant à la série, saluée pour son humour, sa profondeur émotionnelle et sa célébration plutôt fine de la culture mexicaine. L’acteur star et producteur exécutif Eugenio Derbez n’a pas manqué de rendre hommage à la série : « Ces quatre saisons ont été magiques. Acapulco a apporté de la joie et de l’émotion aux spectateurs du monde entier, et même si dire au revoir est doux-amer, je suis extrêmement fier de ce que nous avons créé. De notre incroyable casting, aux scénaristes et réalisateurs, en passant par la manière dont nous avons célébré la culture, la beauté et la chaleur du Mexique — ce fut une aventure inoubliable. »

Le ton est tout aussi satisfait du côté d’Apple : « Ce fut une joie de voir les spectateurs du monde entier adopter les personnages riches et les récits d’Acapulco », a déclaré Morgan Wandell, responsable de la programmation internationale chez Apple TV+. « Eugenio, Ben, Austin, Sam, ainsi que toute l’équipe et le casting, ont fait de Las Colinas l’un des lieux les plus divertissants et touchants de la télévision. Après quatre saisons exceptionnelles, nous n’avons aucun doute qu’Acapulco continuera d’être célébrée pour son esprit, son humour et son émotion. »

Dans cette quatrième et ultime saison, le spectateur retrouvera donc Máximo (interprété par Eugenio Derbez), qui continue de travailler sans relâche pour redonner à la station Las Colinas sa gloire d’antan avant sa grande réouverture. Dans la trame parallèle (et passée) en 1986, le jeune Máximo (joué par Enrique Arrizon) fait face à une rude concurrence après que Las Colinas a perdu sa place de numéro un dans le classement annuel des « Meilleurs hôtels » d’Acapulco.