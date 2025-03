L’actualité Apple TV+ reste toujours très chargée. Le service de streaming d’Apple vient de donner son feu vert pour la production de Maximum Pleasure Guaranteed, une série en 10 épisodes avec Tatiana Maslany en vedette (Orphan Black, She-Hulk). « Maximum Pleasure Guaranteed » est un thriller comique sombre d’une demi-heure qui raconte l’histoire d’une mère récemment divorcée, plongée dans un dangereux tunnel de chantage, de meurtre et de football de jeunes. » Voilà pour le pitch.

On ne sait pas grand chose de la série pour l’instant, si ce n’est qu’elle est produite conjointement par Apple Studios et Counterpart Studios, que son showrunner et créateur n’est autre que David J. Rosen (Citadel, Sugar, Hunters), et que la réalisation (et un bout de la production) sera assurée par David Gordon Green (Nutcrackers, Mythic Quest, The Righteous Gemstones). Les autres producteurs de la série sont Simon Kinberg et Audrey Chon pour Genre Films dans le cadre de leur accord de « premier regard » avec Apple TV+, ainsi que Bard Dorros pour Anonymous Content.

A ce stade, aucune date de sortie n’a évidemment été communiquée, et rien n’a fuité sur le reste du casting.