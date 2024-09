Apple TV+ annonce Widow’s Bay, sa nouvelle série qui sera composée de 10 épisodes. Quelques détails sont partagés aujourd’hui, mais de nombreuses informations restent pour le moment secrètes.

Widows’s Bay raconte l’histoire d’une île de Nouvelle-Angleterre mystérieusement maudite et de ses habitants superstitieux, dirigés par un maire qui refuse de croire à leurs avertissements. Il s’agit d’une série thriller de type horreur/comédie.

La série vient de Katie Dippold, qui fait office de showrunneuse, créatrice, scénariste et productrice exécutive. Elle a notamment été une scénariste pour la sitcom Parks and Recreation et pour les films Les Flingueuses, SOS Fantômes (le reboot sorti en 2016) et Le Manoir hanté.

Hiro Murai va réaliser le pilote de la série, à savoir l’épisode test, et sera un producteur exécutif. Il a notamment réalisé la série Mr. et Mrs. Smith d’Amazon Prime Video et The Bear qui est disponible sur Disney+.

Apple TV+ s’arrête ici pour les détails de sa série Widow’s Bay. Il n’y a pas d’informations sur le casting, sur la date de tournage, sur la date de sortie ou encore sur la durée des épisodes. Et bien évidemment, il n’y a pas encore un teaser ou une bande-annonce. Il va falloir attendre quelques mois avant d’en savoir un peu plus sur ce projet.