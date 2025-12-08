Apple se retrouve une nouvelle fois au cœur d’un bras de fer réglementaire en Inde. Le gouvernement de Narendra Modi étudierait actuellement un projet qui obligerait les fabricants de smartphones à maintenir le GPS actif en permanence sur tous les appareils vendus dans le pays. Une mesure qui, si elle entrait en vigueur, bouleverserait profondément la gestion de la vie privée sur mobile.

Un accès permanent à la localisation pour les autorités

À l’origine de cette proposition figure la Cellular Operators Association of India, qui estime que la géolocalisation basée sur les antennes relais manque de précision pour certaines enquêtes. Cette organisation souhaite que les forces de l’ordre puissent accéder à des coordonnées GPS au mètre près, de façon continue, sans dépendre de l’activation volontaire de l’utilisateur.

Le texte prévoit également la suppression des notifications informant l’utilisateur lorsqu’un opérateur tente d’accéder à sa position, ce afin de lever toute contrainte technique à cette surveillance accrue.

Apple monte au créneau face à une atteinte à la vie privée

Sans surprise, Apple a officiellement exprimé son opposition à ce projet, estimant qu’un GPS actif en permanence constituerait une dérive réglementaire majeure. Dans un courrier transmis via une organisation représentant les grands acteurs du secteur, la marque à la pomme affirme que priver l’utilisateur du contrôle de sa localisation irait à l’encontre des principes fondamentaux concernant la protection des données.

Cette controverse intervient après le récent abandon par l’Inde d’une autre mesure visant à imposer l’installation d’une application gouvernementale non désinstallable sur tous les smartphones. Sous la pression de l’opinion et des industriels, le gouvernement avait finalement fait marche arrière.

Si ce projet de GPS permanent devait être validé, il ouvrirait un précédent mondial aux lourdes conséquences pour l’écosystème mobile. Entre exigences sécuritaires et respect des libertés individuelles, l’Inde s’apprête à trancher un débat technologique aussi sensible que stratégique.