Le service Klarna, qui propose le paiement en plusieurs fois sans frais, est désormais disponible avec Apple Pay en France et en Italie. Il était arrivé le mois dernier en Espagne, au Danemark et en Suède. Il était déjà disponible aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

Maintenant le paiement fractionné avec Apple Pay

Au moment de payer avec Apple Pay, que ce soit dans une boutique, sur un site Internet ou dans une application, il suffit de choisir l’option Klarna au niveau de la méthode de paiement. Vient alors le choix de payer en trois fois sans frais (avec trois mensualités) ou bien d’avoir 30 jours à partir de l’achat pour réellement payer. Les clients peuvent également étaler le coût des articles de grande valeur sur une période plus longue.

« Avec plus de 114 millions de consommateurs actifs dans le monde entier, Klarna continue d’étendre son réseau commercial et sa mission d’être présent à chaque passage en caisse, offrant aux acheteurs une alternative plus équitable aux cartes de crédit traditionnelles pour tous leurs achats », indique le groupe dans son communiqué.

Pour profiter du service, il suffit d’avoir la carte Klarna au niveau de l’application Cartes d’Apple. Si vous payez en boutique, il faudra sélectionner cette carte. Pour les paiements en ligne ou dans les applications avec Apple Pay, il faut penser à appuyer sur « Autres cartes et options de paiement différé » avant de payer. Il faut ensuite sélectionner Klarna pour décider comment vous voulez payer avec le choix des mensualités. À partir de là, il ne reste plus qu’à valider.

Il faut savoir qu’Apple avait proposé son propre service de paiement fractionné, nomme Apple Pay Later. Il s’agissait de l’initiative « Buy now, pay later », à savoir le fait d’acheter un produit et de payer plus tard les mensualités. Mais Apple a mis fin à ce service (qui n’avait même pas eu le temps de voir le jour en France).