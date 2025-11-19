Le service Klarna, qui propose le paiement en plusieurs fois sans frais, va bientôt être disponible avec Apple Pay en France. Il débarque cette semaine dans trois nouveaux pays européens, à savoir l’Espagne, le Danemark et la Suède. D’ici les prochaines semaines, ce sera au tour de l’Hexagone.

Bientôt Apple Pay avec le paiement fractionné en France

Il faut savoir qu’Apple avait proposé son propre service de paiement fractionné, nomme Apple Pay Later. Il s’agissait de l’initiative « Buy now, pay later », à savoir le fait d’acheter un produit et de payer plus tard les mensualités. Mais Apple a mis fin à ce service (qui n’avait même pas eu le temps de voir le jour en France).

C’est là que Klarna, déjà disponible aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, prend le relais. Au moment de payer avec Apple Pay, que ce soit dans une boutique, sur un site Internet ou dans une application, il suffit de choisir l’option Klarna au niveau de la méthode de paiement. Vient alors le choix de payer en trois fois sans frais (avec trois mensualités) ou bien d’avoir 30 jours à partir de l’achat pour réellement payer. Les clients peuvent également étaler le coût des articles de grande valeur sur une période plus longue.

« Avec plus de 111 millions de consommateurs actifs dans le monde entier, Klarna continue d’étendre son réseau commercial et sa mission d’être présent à chaque passage en caisse, offrant aux acheteurs une alternative plus équitable aux cartes de crédit traditionnelles pour tous leurs achats », explique le service d’origine suédoise.

La disponibilité des paiements fractionnés en France avec Apple Pay et Klarna se fera d’ici les prochaines semaines, mais il n’y a pas encore une date précise.