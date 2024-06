La banque ne fait plus crédit. Apple abandonne Apple Pay Later... pour mieux intégrer directement à Apple Pay les plans de remboursement des organismes bancaires ou de cartes de crédit, ainsi que l’entreprise l’a confirmé au site 9to5Mac : « À partir de la fin de cette année, les utilisateurs du monde entier pourront accéder aux prêts à paiements différés proposés par le biais de cartes de crédit et de débit, ainsi que par les prêteurs, lors de leurs paiements avec Apple Pay. Avec l’introduction de cette nouvelle offre mondiale de prêt, nous n’offrirons plus Apple Pay Later aux États-Unis. Notre objectif reste de fournir à nos utilisateurs un accès à des options de paiement simples, sécurisées et privées avec Apple Pay, et cette solution permettra nous pour offrir des paiements flexibles à davantage d’utilisateurs, dans davantage d’endroits à travers le monde, en collaboration avec les banques et les prêteurs compatibles Apple Pay. »

En d’autres termes, Apple ne gèrera plus les prêts – gestion en collaboration avec Goldman Sachs qui n’a pas renouvelé son deal avec Apple – et laisse donc l’initiative aux partenaires bancaires et aux autres organismes financiers dont les solutions de crédit pourront être intégrés dans Apple Pay au coup par coup. Apple précise en outre que ceux qui disposent déjà d’un prêt via Apple Pay pourront toujours continuer à le rembourser malgré l’arrêt officiel du service.