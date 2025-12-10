Pebble revient sur le devant de la scène avec l’Index 01, une bague intelligente pensée pour une tâche unique : enregistrer rapidement des mémos vocaux. Compacte et volontairement minimaliste, l’Index 01 intègre un microphone et un bouton, sans connexion permanente ni collecte de données. L’enregistrement ne démarre que lorsque l’utilisateur appuie sur la bague, un choix assumé en faveur de la simplicité et de la confidentialité. Et puisque l’on parle de confidentialité, Pebble mise sur des modèles de reconnaissance vocale open source, entièrement traités en local afin d’éviter tout transfert de données vers le cloud.

Des fonctionnalités étendues

Une fois capturée, chaque note est envoyée vers un smartphone iOS (ou Android) et peut ensuite être convertie en texte, sauvegardée dans un gestionnaire de notes, ajoutée à un calendrier ou bien encore configurée comme rappel.

L’Index 01 permet aussi d’assigner des actions pratiques à un simple ou double clic : déclencher l’appareil photo, changer de piste musicale ou contrôler un objet domotique. Un moyen discret et rapide d’interagir avec son smartphone sans le sortir de sa poche.

Une bague recyclable :

Fabriquée en acier inoxydable et proposée en argenté, doré ou noir, la bague couvre les tailles 6 à 13 et résiste aux éclaboussures. Pebble annonce une autonomie équivalente à “12 à 15 heures d’enregistrement, soit 10 à 20 mémos par jour”. En revanche, la bague ne se recharge pas : une fois la batterie en fin de vie, l’Index 01 doit obligatoirement être recyclée. Il y a sans doute mieux comme modèle durable.

Commercialisée à 75 dollars en précommande, la Pebble Index 01 sera expédiée en mars 2026, avant de passer à 99 dollars.