L’hypothétique « Apple Ring » continue de susciter une certaine excitation dans la communauté technologique, et les spéculations vont bon train concernant les fonctions de santé tout aussi hypothétiques de cet appareil. Les technologies « wearables » ont connu des progrès rapides ces deux dernières années, et il se murmure qu’Apple travaillerait sur un anneau connecté présenté avant tout comme une alternative plus discrète aux gadgets portés au poignet, une information qui va à l’encontre des fuites récentes indiquant que la firme de Cupertino aurait arrêté de travailler sur ce type d’appareils. Si Mark Gurman de Bloomberg estime toujours que le projet d’Apple Ring est définitivement enterré, il n’en va pas de même pour le leaker yeux1122 qui croit savoir de son côté que Cupertino planche toujours sur une bague connectée. D’autres analystes estiment eux aussi qu’Apple a encore de quoi surprendre sur ce marché encore balbutiant.

Ce qui est sûr en tout cas, c’est que la maitrise d’Apple concernant l’intégration transparente de fonctionnalités de santé sur tous types d’appareil pourrait bien positionner Cupertino comme une société leader dans le secteur croissant des technologies ultra-portables (dont l’anneau connecté fait partie). Apple finira t-il par franchir le pas ? Les paris sont ouverts…