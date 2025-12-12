Apple TV continue d’enrichir son catalogue de thrillers psychologiques avec l’annonce de l’adaptation de The Teacher (La Prof en français), le best-seller de Freida McFadden. Publié en 2024, ce roman captivant, qui mêle avec brio les thématiques de la manipulation et de la trahison, a rapidement conquis les lecteurs et séduit les équipes d’Apple Original Films qui viennent d’acquérir ses droits cinématographiques.

La trame du roman se concentre sur Eve, une enseignante de mathématiques dans un lycée dont la vie bascule lorsqu’elle commence à suspecter une de ses étudiantes, Addie. Cette dernière, réputée pour son comportement calculateur, tisse une relation troublante avec Nate, le mari d’Eve.

Du film d’horreur au drama psychologique

Spenser Cohen et Anna Halberg, un duo déjà à l’œuvre sur le film d’horreur Tarot, se chargeront eux-mêmes de l’adaptation du roman. Leur expérience dans les atmosphères oppressantes devrait bien servir l’intrigue psychologique du livre. Brian Kavanaugh-Jones, producteur reconnu notamment pour son travail sur Longlegs, produira le projet pour Range. L’autrice Freida McFadden sera également productrice exécutif sur la série.

Renforcement d’un catalogue déjà bien fourni

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’Apple TV de renforcer son offre de séries et films à « suspense psychologique ». La plateforme a déjà connu un franc succès avec de nombreux contenus du même genre comme Severance, Servant, La Voix du Lac, Histoire de Lisey, etc. Évidemment à ce stade, aucune période de sortie n’est encore évoquée.

Le roman La Prof de Freida McFadden est disponible à la vente sur Amazon.