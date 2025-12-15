Amazon vient de mettre à jour son app Kindle sur iOS avec une nouvelle fonctionnalité reposant sur l’intelligence artificielle. Baptisée « Ask This Book », cette fonctionnalité se présente comme un assistant de lecture intégré, capable de répondre directement aux questions des lecteurs au fil de leur lecture. Pour l’instant, « Ask This Book » est uniquement réservée aux utilisateurs américains et aux livres en langue anglaise, mais il ne fait guère de doutes que la fonction sera déployée à l’international au gré des différentes versions linguistiques de l’assistant.

Des réponses instantanées, et sans « spoiler »

Concrètement, « Ask This Book » permet de sélectionner un passage du livre et de poser une question sur l’intrigue, les personnages ou les thèmes abordés. L’IA analyse alors le contenu et fournit une réponse concise, strictement limitée aux éléments déjà lus. Amazon insiste sur ce point : aucune information ultérieure à la progression du lecteur n’est révélée.

« La fonctionnalité utilise des technologies, dont l’IA, pour fournir des réponses instantanées et sans spoiler aux questions des lecteurs », affirme Amazon tout en ajoutant que les réponses reposent uniquement sur des informations factuelles issues de l’ouvrage.

Un outil intégré par défaut, mais sans contrôle des auteurs

L’assistant est activé par défaut dans les livres éligibles, sans possibilité pour les auteurs de s’y opposer. Les réponses générées sont accessibles uniquement aux lecteurs ayant acheté ou emprunté l’ouvrage et ne peuvent être ni copiées ni partagées.

Amazon prévoit déjà d’étendre « Ask This Book » aux liseuses Kindle et aux appareils Android au cours de l’année prochaine…sans oublier on l’espère l’ouverture à d’autres langues.