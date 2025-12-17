En cette fin d’année, vous voulez équiper vos appareils sans plomber le budget. Entre les abonnements qui s’empilent et les prix qui grimpent, la facture logicielle pèse vite. Bonne nouvelle : avec les offres de Noël Godeal24, passez au paiement unique et à des licences perpétuelles authentiques.

Si votre version d’Office commence à dater, c’est le moment idéal d’évoluer sans abonnement. MS Office 2021 Home and Business pour Mac tombe à 49,99 € lors de la vente de Noël de Godeal24 (au lieu de 249 €). Microsoft a bien lancé Office 2024, mais il reste onéreux et la nouvelle version n’est pas aussi stable ni familière qu’Office 2021. À titre de comparaison, Office 2024 Home coûte 139,99 € après remise Godeal24, soit presque cinq fois plus. Godeal24 fournit des instructions claires d’installation et d’activation pour tous les logiciels, et le téléchargement depuis le site officiel garantit des produits authentiques et pleinement licenciés. Profitez-en pour mettre à niveau dès maintenant !

Offres spéciales Noël pour Mac

La liste du Père Noël : licences Office 100 % authentiques à prix mini

Vous êtes sur Windows ? Godeal24 a aussi une excellente promo. Le pack Microsoft Office Professional 2021 est à 30,25 € avec une licence à vie pour 1 PC, donnant accès à Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Teams ainsi qu’à Publisher et Access.

Windows 11 Professional allie innovation et efficacité pour redéfinir l’expérience sur PC. Pensé pour les usages professionnels, il propose de nombreuses fonctions avancées. Les clés Windows authentiques restent abordables : chez Godeal24, une véritable licence Windows 11 Pro ne coûte que 12,25 €. L’activation prend quelques secondes et déverrouille l’ensemble du système. Un Windows authentique, c’est la garantie des meilleures performances.

Office & Windows authentiques à prix givrés (code « SGO62 »)

Packs multi-licences authentiques — les plus abordables de l’année

Profitez d’excellentes remises sur toutes sortes de clés d’outils chez Godeal24 ! Optimisation système, sécurité avancée, multimédia ou utilitaires : vous trouverez des logiciels premium à des prix imbattables pour booster les performances, protéger votre PC et fluidifier vos tâches — sans exploser le budget. Ne tardez pas : ces offres exclusives expirent bientôt !

Outils PC pratiques :

>>> Plus d’outils

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Godeal24 est une plateforme en croissance qui vend des licences logicielles authentiques et garanties. Tous les produits sont livrés par voie numérique (pas de frais d’expédition) et le service client, fiable, propose une assistance technique gratuite. Que vous ayez une question avant l’achat ou besoin d’aide après, l’équipe dédiée vous accompagne pour une expérience fluide de bout en bout. Utilisez les codes promo pour réaliser encore plus d’économies pendant les fêtes. L’engagement de Godeal24 lui a valu la confiance d’un public mondial, avec des milliers d’avis authentiques et une excellente note de 4,8 / 5 sur Trustpilot. En choisissant Godeal24, vous n’achetez pas seulement une clé logicielle : vous faites un investissement intelligent dans des produits authentiques, soutenus par un service de qualité et une valeur durable.

