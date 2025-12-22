Apple continue de promouvoir les capacités vidéo de ses smartphones. Dans le cadre d’un projet spectaculaire en collaboration avec Red Bull, la firme de Cupertino a ainsi mobilisé plus de 40 iPhone 17 Pro Max afin de filmer une série de sauts de motocross à haut risque au-dessus d’un lac, sauts réalisés par le pilote Tyler Bereman.

Un tournage multi-angles digne d’une production cinéma

Pour capturer chaque instant de cette performance hors normes — avec des sauts pouvant dépasser 45 mètres entre des îlots — l’équipe de production a mis en place un dispositif de tournage impressionnant. Des iPhone 17 Pro Max ont ainsi été fixés sur des drones, des motos, des plateformes flottantes et même directement sur l’athlète. Deux appareils, montés sur un drone, ont permis de suivre Bereman en plein vol, ce qui a permis d’obtenir des images aériennes spectaculaires.

Stabilité, robustesse et qualité d’image mises à l’épreuve

Soumis à de fortes vibrations et à des conditions extrêmes, les smartphones ont nécessité des systèmes de fixation sur mesure, notamment au niveau du guidon et du torse du pilote. Grâce à l’enregistrement en ProRes 4K Log, à la stabilisation avancée et au nouveau capteur photo, l’iPhone 17 Pro Max a su produire des images fluides et détaillées, et ce malgré les contraintes mécaniques du motocross.

Au-delà de la performance sportive, cette opération s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à positionner l’iPhone comme un véritable outil de création professionnelle. En multipliant les démonstrations en conditions extrêmes, la marque brouille un peu plus la frontière entre le smartphone et la caméra de cinéma, tout en s’adressant directement aux créateurs de contenus les plus exigeants. On notera enfin que ce n’est pas la première fois que des iPhone sont utilisés dans le cadre d’un tournage professionnel : l’iPhone a déjà servi lors de la réalisation de plusieurs longs métrages, dont le récent triptyque d’Alex Garland, 28 ans plus tard.