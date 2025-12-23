Apple annonce son intention de faire appel de l’amende de 98,6 millions infligée hier par l’Italie en rapport avec sa fonctionnalité App Tracking Transparency (ATT) sur iPhone.

L’App Tracking Transparency donne le choix aux utilisateurs d’autoriser ou non les applications iOS à les pister pour le suivi publicitaire. Mais selon le régulateur italien, Apple fait de l’abus de position dominante avec ses pratiques. L’autorité n’a pas critiqué la fonctionnalité en soi, mais le fait que le système d’Apple oblige les développeurs d’applications tiers à demander deux fois le consentement des utilisateurs afin de se conformer aux règles strictes de l’Europe en matière de confidentialité.

Apple décide de faire appel

Apple a depuis réagi en annonçant son intention de faire appel de l’amende italienne. Dans une déclaration à plusieurs médias, dont l’Associated Press, le fabricant d’iPhone indique :

Chez Apple, nous considérons que la confidentialité est un droit humain fondamental et nous avons créé la fonctionnalité App Tracking Transparency afin d’offrir aux utilisateurs un moyen simple de contrôler si les entreprises peuvent suivre leur activité sur d’autres applications et sites Web. Ces règles s’appliquent de manière égale à tous les développeurs, y compris Apple, et ont été adoptées par nos clients et saluées par les défenseurs de la vie privée et les autorités chargées de la protection des données à travers le monde.

Apple ajoute qu’elle « désapprouve fortement » cette décision qui, selon la société, « ne tient pas compte des importantes mesures de protection de la vie privée » par l’App Tracking Transparency. Enfin, Apple a réitéré son engagement à « défendre des mesures de protection strictes en matière de confidentialité ».

En France, Apple a écopé d’une amende de 8 millions d’euros, là aussi en lien avec le suivi publicitaire.