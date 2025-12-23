Après une longue attente, Disney+ se dote enfin d’une application native sur les casques Meta Quest. Disponible dès maintenant sur le Horizon Store, l’application est compatible avec les Quest 2, Quest 3 et Quest 3S

L’application Disney+ sur Quest permet d’accéder à l’intégralité du catalogue 2D du service, avec la possibilité de télécharger des contenus pour un visionnage hors connexion. La majorité des films et séries sont proposés en 1080p, tandis que certains titres bénéficient d’un streaming en Dolby Vision 4K HDR sur Quest 3 et 3S. Disney précise également que l’application inclut une sélection limitée de contenus issus de Hulu et ESPN, renforçant ainsi l’attrait de la plateforme pour les abonnés américains.

Le Vision Pro garde de gros atouts

Plusieurs limitations majeures sont toutefois à noter. D’une part, l’application est pour l’instant réservée aux États-Unis, le déploiement à l’international étant annoncé pour le début de l’an prochain. D’autre part, et c’est sans aucun doute le plus important, aucun film n’est actuellement proposé en relief 3D, alors même que cette fonction est l’un des principaux atouts de la version Vision Pro. Enfin, les films ne sont pas visibles en 4K réelle, à cause bien sûr des limitations techniques des écrans LCD du Quest.

Disney confirme donc que « tous les contenus sont uniquement disponibles en 2D sur les appareils Quest pour le moment », une différence notable avec l’Apple Vision Pro où les abonnés au service peuvent déjà profiter de dizaines de films emblématiques en 4K et 3D comme Avatar : La Voie de l’eau, Avengers: Endgame ou bien encore Encanto.

Reste à savoir si cette absence de 3D relève d’un choix technique, d’accords d’exclusivité temporaires ou d’une stratégie d’upgrades progressifs. Quoi qu’il en soit, il est notable de constater que l’Apple Vision Pro ne se contente pas d’être techniquement le casque XR le plus évolué du marché : les services compatibles avec le casque sont souvent plus enrichis et « premium » que sur les plateformes concurrentes. On rappelle aussi qu’Apple propose ses propres vidéos immersives filmées spécifiquement pour le Vision Pro, une offre de contenus absolument unique sur le marché XR.