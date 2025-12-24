L’année 2025 s’achève bientôt et l’on voudrait plus que tout pouvoir en rester à l’énumération paisible des nombreuses nouveautés qu’Apple nous a livré ces 12 derniers mois, des nouveautés dont certaines se retrouveront peut-être sous quelques sapins (oh le beau iPhone 18 Pro, oh le bel iPad Pro, oh oh oh !). La firme de Cupertino n’aura pas toujours été étourdissante dans ses annonces (les vraies grosses sensations arriveront l’an prochain), mais peu importe : un peu de bûche et de champagne du réveillon devraient nous faire oublier ces préoccupations technologiques souvent un peu vaines (si, si…).

Plus que jamais sans doute, ce Noël 2025 devrait nous être particulièrement précieux, car c’est peu dire que les temps que nous traversons sont parfois compliqués (euphémisme…) : entre les tensions géopolitiques croisées (USA – Chine – Europe – Russie), la polarisation des sociétés et des débats qui les traversent, sans oublier les difficultés économiques d’un nombre toujours croissant de nos concitoyens, force est de constater que cette soirée de réveillon ne semble pas pouvoir porter en elle ce surplus de magie et d’insouciance que réclame ce moment particulier de l’année.

Et pourtant, pour paraphraser (mal) un certain JFK, c’est parce que c’est dur qu’il faut le faire, parce que l’ambiance est morose qu’il faut s’astreindre à un peu de légèreté, parce que nous nous sentons un peu perdus qu’il ne faut pas craindre d’allumer une petite bougie en guise de phare.

De notre côté, ce n’est jamais un effort à faire ; on voudrait même cette année pouvoir en porter le message via un mégaphone, l’écrire dans une police de caractère géante, pour que tous ceux qui y croient moins que d’habitude, qui ont la sensation d’avoir un peu perdu le mojo, retrouvent en eux l’énergie d’un Noël tonitruant.

Alors Joyeux, très joyeux Noël à tous !!!