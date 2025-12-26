Les applications Free et Free Connect vont fusionner sur iPhone, et l’opérateur de Xavier Niel propose justement une version bêta via le service TestFlight d’Apple.

Images Univers Freebox

L’application de Free va inclure des fonctions de Freebox Connect

Free est actuellement l’application principale de l’opérateur sur iPhone et les smartphones Android. Elle permet d’avoir un coup d’œil sur son abonnement (mobile ou Freebox), consulter les factures, choisir des options et plus encore. Il y a ensuite Freebox Connect qui permet de contrôler l’état de vos équipements Freebox en un coup d’œil. C’est aussi un moyen de vérifier les appareils connectés à votre réseau, de suspendre le Wi-Fi sur les appareils de vos enfants, de diagnostiquer et agir sur les paramètres de votre Wi-Fi et plus encore.

En 2026, l’application Freebox Connect va disparaître pour fusionner avec l’application Free. La bêta actuellement disponible ajoute notamment une section « Mon Wi-Fi » pour accéder aux différents paramètres réseau. Vous pouvez afficher le mot de passe du Wi-Fi, désactiver le réseau sans fil, faciliter la connexion avec un QR Code, mettre en place des restrictions et plus encore.

On retrouve également la centralisation des équipements, que ce soit l’état de la Freebox, des répéteurs Wi-Fi, du téléphone et plus. Une autre fonctionnalité est la gestion des profils pour le contrôle parental, les horaires d’accès et d’autres éléments.

L’application unifiée de Free est actuellement disponible en bêta et la disponibilité pour tout le monde doit avoir lieu en 2026. En revanche, il n’y a pas encore une date de sortie précise.