À l’approche de sa prochaine publication financière, Apple bénéficie d’un regain de confiance des analystes. La société d’investissement Evercore prévoit des résultats supérieurs aux attentes, portés par une forte demande pour la gamme iPhone 17, en particulier les modèles haut de gamme comme l’iPhone 17 Pro. Début janvier 2026, Evercore avait d’ailleurs relevé son objectif de cours à 330 dollars, soit la quatrième hausse de l’objectif de cours depuis l’automne dernier.

Les coûts des composants encore sous contrôle

Malgré l’augmentation progressive des prix de la mémoire vive, Evercore estime que les marges d’Apple restent protégées grâce à ses accords d’approvisionnement à long terme. Ces contrats amortiraient l’impact des hausses actuelles, même si cet avantage devrait s’estomper à partir de 2026, lors de leur renégociation.

iPhone et services en forte progression

Toujours selon l’analyse, les ventes d’iPhone pourraient afficher une croissance annuelle de 17 %, tandis que les revenus issus des services progresseraient d’environ 13 %. Cette dynamique s’explique notamment par l’augmentation des souscriptions à AppleCare et aux offres groupées comme Apple One. En revanche, l’App Store pourrait souffrir d’un ralentissement des jeux mobiles en Asie.

Un trimestre stratégique pour Apple

La publication prévue le 29 janvier 2026 porte sur la période des fêtes, traditionnellement la plus lucrative pour Apple. Combinée à la performance record du trimestre précédent, cette dernière pourrait marquer un nouveau sommet historique pour le groupe, confirmant la solidité de son écosystème et l’attractivité persistante de ses produits premium.