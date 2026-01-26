Apple a intensifié massivement ses efforts d’influence auprès du gouvernement américain l’année dernière, atteignant un niveau de dépenses inédit. Les registres du Senate Lobbying Disclosure Act révèlent que le fabricant d’iPhone a investi 10 millions de dollars dans le lobbying fédéral en 2025, soit une augmentation de 27,9 % par rapport à 2024. Ce montant constitue le total annuel le plus élevé jamais enregistré par l’entreprise.

La pression est montée crescendo tout au long de l’année, avec des dépenses en hausse à chaque trimestre. Le pic a été atteint au quatrième trimestre avec 2,73 millions de dollars engagés. Durant cette période critique de fin d’année, Apple a couvert un éventail de sujets particulièrement large, allant de l’intelligence artificielle et la protection des consommateurs à la fabrication de semi-conducteurs, en passant par le commerce international, les technologies de santé et l’immigration.

L’App Store au cœur de la bataille législative

Si les thématiques ont varié, une préoccupation majeure a persisté sans relâche : la régulation de l’App Store. Les documents trimestriels montrent que la législation liée à la boutique d’applications a figuré dans chaque rapport de l’année. Apple a bataillé constamment contre trois textes spécifiques visant à imposer de nouvelles règles de concurrence aux grandes plateformes : l’App Store Accountability Act, l’Open App Markets Act et l’App Store Freedom Act.

Pour défendre ses intérêts, Apple a déployé son influence à travers presque l’ensemble de l’appareil fédéral. Ses contacts de lobbying s’étendent du Congrès au Bureau exécutif du président, incluant également une multitude d’agences telles que la FCC, l’EPA, le Trésor, le Commerce, la Défense, l’Énergie, le département de la Santé (HHS) et le représentant au commerce (USTR).

Apple reste derrière Meta et Amazon malgré la hausse

Bien que ce chiffre de 10 millions de dollars marque un record pour Apple, il reste en deçà des sommes engagées par ses rivaux de la Silicon Valley. Dans le classement des dépenses de lobbying des entreprises tech pour 2025, Meta domine largement avec 26,2 millions de dollars, suivie par Amazon (17,7 millions de dollars ) et Google (13,1 millions de dollars).

Image Bloomberg

Avec ce nouveau sommet, Apple se situe à la quatrième place dans ce palmarès comparatif, devançant de peu Microsoft et ses 9,3 millions de dollars. Cette accélération témoigne néanmoins de la nécessité croissante pour le fabricant de protéger son modèle économique face à un environnement réglementaire de plus en plus hostile.