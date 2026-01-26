Strava déploie actuellement une fonctionnalité attendue qui apporte la navigation GPS et la cartographie directement sur son application Apple Watch. Cette nouveauté, actuellement bêta, permet aux sportifs de sélectionner un itinéraire pré-chargé, de visualiser le profil d’altitude et de suivre le tracé depuis leur poignet sans avoir besoin de manipuler leur iPhone.

Images Reddit

Cette mise à jour répond à une demande de longue date de la communauté. Les propriétaires d’Apple Watch peuvent désormais lancer une séance de marche, de course ou de vélo tout en choisissant parmi leurs parcours enregistrés sur Strava. L’itinéraire s’affiche à l’écran sous la forme d’une ligne épaisse indiquant la direction, le dénivelé positif et la progression en temps réel, offrant une structure pour explorer de nouveaux quartiers ou suivre des boucles sur route.

Bien que l’interface semble taillée pour l’Apple Watch Ultra, la fonctionnalité n’est pas exclusive à la montre qui coûte 899 euros. Des utilisateurs ont rapporté son fonctionnement sur les Apple Watch Series 9 et Apple Watch SE 2. Le déploiement semble se faire progressivement sans nécessiter d’inscription active au programme bêta, bien que Strava qualifie la fonction comme telle en interne.

Une bonne expérience visuelle mais sans guidage vocal

L’outil se concentre sur l’essentiel : permettre de suivre un itinéraire sans sortir son téléphone. L’écran de navigation affiche la position de l’utilisateur sur une carte sombre, accompagnée d’une flèche de direction et d’une superposition de l’itinéraire. Avant de débuter l’activité, l’application affiche désormais clairement le statut du signal GPS pendant le verrouillage.

Cependant, cette première version comporte des limitations techniques importantes. Il n’y a pas de fil d’Ariane complet, ni d’instructions virage par virage, ni de nouveau calcul d’itinéraire en cas de changement de route. Malgré ces absences, l’ajout comble une lacune majeure pour ceux qui souhaitent simplement s’entraîner avec leur montre.

Strava rattrape son retard sur Garmin et Apple

Cette évolution s’inscrit dans la stratégie récente de l’entreprise visant à transférer davantage de fonctionnalités vers le poignet. Après la refonte de l’interface de l’application Apple Watch en 2023 qui avait simplifié l’écran d’accueil, l’ajout du support d’itinéraires offre une expérience beaucoup plus aboutie. Les utilisateurs peuvent faire défiler leurs parcours, vérifier la distance et le dénivelé, puis lancer l’entraînement directement.

Avec cet ajout, l’application Strava pour Apple Watch se rapproche des outils de navigation déjà présents sur les montres Garmin ou dans les applications natives d’Apple, bien que chaque solution conserve ses propres contraintes. Pour les fidèles de la plateforme au logo orange qui préfèrent l’ergonomie de la montre d’Apple, c’est une avancée forte intéressante.