Apple Music confirme sa place parmi les leaders du streaming musical avec un catalogue dépassant désormais les 100 millions de morceaux. Ce seuil symbolique, franchi en fait dès la fin 2022, continue d’être élargi chaque jour grâce à l’arrivée de milliers de nouvelles sorties à travers le monde. Depuis son lancement en 2015, la plateforme est ainsi passée d’environ 30 millions de titres à une offre devenue comparable à celles de Spotify, Amazon Music ou YouTube Music.

Une offre enrichie par l’audio haute qualité et le classique

Au-delà du volume brut, Apple Music mise fortement sur la qualité sonore. L’intégralité du catalogue est accessible en audio Lossless sans surcoût, et une large sélection est disponible en Spatial Audio avec Dolby Atmos. L’écosystème ne se limite pas aux appareils Apple : Android et PC profitent également de ces formats avancés.

La firme de Cupertino s’est aussi distinguée avec Apple Music Classical, une application dédiée intégrée à l’abonnement standard. Cette app dédiée propose plus de cinq millions d’enregistrements et facilite la recherche par compositeur, chef d’orchestre ou formation, un point souvent négligé par les services concurrents.

Playlists humaines, radios mondiales et vidéos

Apple revendique plus de 30 000 playlists éditorialisées par des experts, là où d’autres plateformes (notamment Spotify) privilégient l’algorithmique. À cela s’ajoutent trois radios mondiales diffusées 24h/24, ainsi qu’un vaste catalogue de clips musicaux sans publicité.

Face à des catalogues désormais équivalents en volume, la différence se joue moins sur le nombre de morceaux que sur l’expérience proposée : qualité audio, éditions exclusives et cohérence de l’écosystème. Pour Apple, force est de constater que la musique n’est pas qu’une question de quantité, mais aussi de fidélité sonore et de curation humaine.