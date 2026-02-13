À la suite du Super Bowl LX, une étrange rumeur affirmant que Jay-Z aurait perdu son rôle clef lié au spectacle de la mi-temps et aurait été “remercié” par Apple Music a commencé à circuler massivement sur les réseaux sociaux. En réalité, cette information repose sur une publication satirique issue du réseau America’s Last Line of Defense, connu pour diffuser des contenus fictifs présentés sur le ton de l’ironie.

Des captures d’écran de l’article, partagées sans mention de son caractère parodique, ont ainsi contribué à semer la confusion. Aucun communiqué officiel d’Apple Music, de la NFL ou de Roc Nation ne confirme un quelconque changement de partenariat.

Quel est réellement le rôle de Jay-Z ?

Depuis 2019, Roc Nation occupe le poste de curateur et de « chef d’orchestre » pour le divertissement musical live de la NFL. À travers cette collaboration, Jay-Z participe à la conception et à la production du spectacle de la mi-temps. De son côté, Apple Music est devenu le sponsor titre du halftime show depuis 2022, sans pour autant en assurer le contrôle artistique ou organisationnel.

En clair, la NFL reste propriétaire de l’événement et pilote ses accords contractuels. Une rupture d’un partenariat aussi stratégique ferait l’objet d’une annonce officielle et d’une large couverture médiatique, et certainement pas d’un simple mème viral.

Une polémique amplifiée par un contre-programme

La rumeur s’est propagée en parallèle d’un show alternatif diffusé en ligne par Turning Point USA, qui revendiquait plus de 5 millions de vues simultanées. À titre de comparaison, le Super Bowl LX a rassemblé en moyenne près de 125 millions de téléspectateurs, avec un pic dépassant les 137 millions.

Comme souvent lors des grands événements mêlant célébrités, politique et culture pop, la désinformation trouve un terrain fertile. Dans ce cas précis, aucune preuve tangible ne vient étayer les accusations visant Jay-Z ou Apple Music.