Apple a supprimé la section iWork de son site, redirigeant désormais l’URL vers une page présentant Creator Studio, Apple Arcade et d’autres applications. La page disparue était dédiée exclusivement à Pages, Numbers et Keynote, à savoir les applications de la suite bureautique iWork des avec descriptions et des liens vers chaque application. La nouvelle page n’utilise plus le terme iWork, suggérant qu’Apple abandonne cette appellation vieille de 21 ans pour repositionner les trois outils comme des composants du Creator Studio.

Vers la fin de la marque iWork ?

La page actuelle regroupe Pages, Numbers et Keynote dans une section productivité mais insiste sur les fonctionnalités premium débloquées par l’abonnement Creator Studio à 12,99 euros par mois ou 129 euros par an. Le terme iWork subsiste encore dans certains documents d’assistance et dans des guides, mais sa disparition du site principal d’Apple signale une extinction progressive de cette marque historique lancée en 2005.

Apple avait proposé Keynote comme application autonome en 2003, suivi de Pages en janvier 2004. Les deux logiciels furent regroupés sous l’appellation iWork ’05 un an plus tard, vendus 79 euros comme successeur d’AppleWorks, suite bureautique incluant un traitement de texte, une base de données, un logiciel de dessin et un tableur. Les applications iWork ont été conçues pour rivaliser avec la suite Microsoft Office.

Numbers a rejoint la suite en 2007 avec iWork ’08, tandis qu’iWork ’09 a intégré un service iWork.com de partage de documents en ligne, abandonné en 2012 au profit d’iCloud. Apple a ensuite basculé vers une disponibilité séparée de chaque application, avant leur ajout sur le Mac App Store en 2011. Les versions iOS ont débarqué en 2010 avec le premier iPad.

L’Apple Creator Studio débloque des fonctionnalités

Apple a revu l’interface de Pages, Numbers et Keynote pour Mac et iOS en 2013 et les a offert gratuitement aux acheteurs de Mac. Les trois applications d’iWork demeurent gratuites aujourd’hui, mais des fonctionnalités avancées nécessitent désormais l’abonnement Apple Creator Studio.

L’abonnement Apple Creator Studio englobe également Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor et MainStage. Pour Numbers, Pages et Keynote, il débloque un hub de contenus avec des photos libres de droits sélectionnées par Apple, des modèles et des thèmes premium, un outil de remix d’images dans les documents et une fonction Super Résolution pour rehausser la définition des visuels.

Aujourd’hui, Apple semble tout miser sur Creator Studio. Après tout, il s’agit d’un abonnement et qui dit abonnement dit revenus réguliers.