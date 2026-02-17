Matthew Lettera, un employé chez Best Buy en Floride, a été inculpé de fraude après avoir orchestré un système de remises frauduleuses qui a coûté 118 000 dollars à l’enseigne. L’employé de 36 ans exploitait le code de son supérieur pour brader des produits high-tech, certains MacBook perdant 99 % de leur valeur.

Un système de remises détourné pendant neuf mois

L’affaire a débuté en mars 2024, quatre ans après l’embauche de Matthew Lettera en janvier 2020. Ancien chef cuisinier en reconversion, il occupait un poste d’« experience manager » lorsqu’il a basculé dans la fraude. Pendant neuf mois, il a multiplié les transactions à prix cassés sans éveiller les soupçons immédiats de sa hiérarchie.

La police de Palm Beach a établi que l’employé de Best Buy a réalisé 97 achats remisés pour son compte personnel et a facilité 52 transactions supplémentaires pour des complices. Les produits acquis à prix bas finissaient ensuite revendus à d’autres boutiques, générant un profit important.

Le manager a commencé à s’interroger en décembre 2024 face à des chiffres de ventes étranges. Des enquêteurs privés ont alors retracé les anomalies jusqu’à l’employé, dont l’audace semblait croître au fil des mois. Il a recruté des collègues pour élargir la fraude, multipliant les transactions frauduleuses sans modifier sa méthode.

Il a toutefois sous-estimé la capacité de Best Buy à détecter les pertes et à récupérer la marchandise revendue. La police a localisé plusieurs MacBook bradés dans des boutiques à proximité. Ces établissements, coopérant avec les autorités, ont fourni les registres de vente prouvant que Matthew Lettera vendait lui-même les produits détournés. L’arrestation a suivi rapidement.

Un autre cas de fraude

Le cas de Floride n’est pas isolé. Le mois dernier, un employé de 20 ans d’un Best Buy dans l’État de Géorgie, Dorian Allen, a facilité le vol de plus de 40 000 dollars de marchandises en laissant un réseau de voleurs quitter le magasin avec 140 articles non payés. Les vidéos de surveillance ont montré les produits, comprenant des PlayStation 5, Xbox Series S, AirPods, casques Meta Quest, écouteurs Beats sans fil, un PC et une trottinette Segway.