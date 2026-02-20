L’informatique perd l’un de ses grands innovateurs. Paul Brainerd, fondateur d’Aldus et concepteur de PageMaker, est décédé à l’âge de 78 ans. Son nom reste indissociable de l’essor de la publication assistée par ordinateur (PAO) au milieu des années 1980, une période charnière pour le Macintosh d’Apple.

Lancé en 1985 sur Mac, PageMaker a profondément transformé les méthodes de production éditoriale. En associant l’interface graphique du Mac, l’imprimante LaserWriter et le langage PostScript d’Adobe, le logiciel a permis de concevoir et d’imprimer des documents professionnels depuis un simple ordinateur de bureau. Une avancée décisive qui a ouvert les portes de la mise en page numérique aux PME, aux agences créatives et aux indépendants. La dernière version de PageMaker sera commercialisée en 2001 (PageMaker 7.0).

De la start-up Aldus à l’ère Adobe

L’histoire d’Aldus débute en 1984, lorsque Brainerd et plusieurs ingénieurs, fraîchement remerciés par Kodak après le rachat d’Atex, décident de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Malgré un accueil initial réservé de la part des grands groupes de presse, leur intuition s’avère visionnaire.

Le nom de l’entreprise, inspiré de l’imprimeur vénitien Alde Manuce, symbolisait déjà l’ambition de démocratiser l’édition. En 1994, Adobe rachète Aldus. PageMaker finira par céder la place à InDesign, mais l’empreinte laissée par Brainerd demeure jusqu’à aujourd’hui, non seulement sur l’industrie mais sur toute une génération de créateurs.

Un double héritage

Au terme d’une vie bien remplie, le parcours de Paul Brainerd ne se résume pas à la tech. Le génial innovateur s’est aussi investi durant des décennies dans des initiatives environnementales et philanthropiques dans le nord-ouest des États-Unis.