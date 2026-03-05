Apple a donc élargi ses gammes avec le MacBook Neo, un modèle présenté comme une nouvelle entrée dans la gamme, pensée pour séduire un public plus large sans tomber dans le simple recyclage de vieilles recettes. L’objectif déclaré est de proposer un portable plus accessible tout en conservant le soin des finitions et une expérience d’usage cohérente avec l’univers Mac.

Un produit repensé “de zéro”, pas une déclinaison au rabais

Dans une interview, Colleen Novielli, directrice du marketing produit Mac, explique qu’à ce niveau de prix il est fréquent de trouver des machines correctes… sans plus. « Si vous regardez beaucoup d’ordinateurs personnels disponibles dans cette gamme de prix, il est très facile de concevoir une machine dont l’expérience est simplement acceptable », souligne-t-elle, en rappelant qu’Apple cherche au contraire à peaufiner chaque détail de l’usage.

Une nouvelle porte d’entrée dans l’écosystème macOS

Le prix de lancement annoncé est de 700 euros, avec 256 Go de stockage sur la configuration de base. Apple estime que ce positionnement peut accélérer l’adoption du Mac à l’échelle mondiale, malgré un contexte où la mémoire et le stockage pèsent de plus en plus sur les coûts. « Nous voulons mettre ce produit remarquable entre les mains d’un très grand nombre de clients dans le monde », affirme Novielli.

Un nom choisi avec soin

Concernant l’appellation Neo, Apple assume un ton plus léger : « Nous voulions quelque chose de fun, amical, et frais, qui colle à l’esprit de ce produit ».

La comparaison avec le MacBook 12 pouces de 2015 revient souvent, mais Apple coupe court : « Le MacBook Neo est un produit entièrement nouveau, repensé depuis le départ ». Côté disponibilité, les précommandes sont ouvertes et les livraisons doivent débuter le 11 mars. Une version 512 Go est proposée, et Apple invite surtout à choisir selon ses besoins réels, même si le Touch ID peut aussi entrer dans l’équation selon les configurations.

Avec le MacBook Neo, Apple tente donc un équilibre délicat, soit démocratiser l’accès au Mac sans diluer l’expérience premium.