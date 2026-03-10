Amazon remet à l’honneur plusieurs accessoires Apple très recherchés par les utilisateurs de Mac. Dans cette sélection, la baisse de prix touche aussi bien la Magic Mouse que le Magic Trackpad, mais ce sont surtout les Magic Keyboard avec Touch ID qui retiennent l’attention. Ces modèles sont rarement concernés par des remises marquées, ce qui rend l’opération particulièrement intéressante pour les possesseurs de Mac récents.

Les offres s’inscrivent dans le cadre des Ventes Flash de Printemps d’Amazon, organisées du 10 au 16 mars 2026. Comme souvent sur ce type d’événement, les tarifs peuvent évoluer rapidement selon les stocks disponibles.

Magic Mouse et Magic Trackpad : des remises notables sur les accessoires Apple

Du côté des périphériques de pointage, Amazon affiche plusieurs baisses de prix sur les accessoires Apple en version USB-C. La Magic Mouse blanche est proposée à 61,75 euros au lieu de 85 euros, tandis que la version noire descend à 85 euros. Un écart de prix qui reste fidèle à la politique tarifaire habituelle d’Apple, les déclinaisons sombres étant presque toujours vendues plus cher.

Le Magic Trackpad profite lui aussi d’une réduction intéressante. Le modèle blanc passe à 108 euros, contre 139 euros habituellement, alors que la version noire est affichée à 128 euros. Pour les utilisateurs qui peinent à s’adapter à l’ergonomie très particulière de la souris d’Apple, le trackpad externe reste une alternative crédible, notamment sur macOS où les gestes multipoints font partie intégrante de l’expérience.

Les Magic Keyboard avec Touch ID sont les vraies vedettes de cette opération

La partie la plus intéressante de cette vague de promotions concerne les claviers Apple, et plus précisément les variantes intégrant Touch ID. Apple consent régulièrement de petites réductions sur le Magic Keyboard standard, mais les modèles biométriques restent beaucoup plus rarement soldés. Pour qui souhaite compléter un Mac mini, un Mac Studio ou un MacBook utilisé en mode bureau, c’est clairement le segment à surveiller.

Les modèles actuellement en promotion

Dans cette sélection, le Magic Keyboard avec Touch ID en format compact constitue probablement le meilleur compromis. Il apporte le confort de frappe habituel d’Apple, une intégration parfaite à macOS et surtout un accès biométrique rapide pour déverrouiller sa session, valider certains réglages système ou authentifier des achats et mots de passe.

Touch ID sur un clavier Apple : ce qu’il faut savoir avant d’acheter

Le point essentiel à retenir concerne la compatibilité. Le capteur Touch ID du Magic Keyboard est exploitable uniquement avec un Mac équipé d’une puce Apple Silicon. En clair, les machines animées par une puce M1, M2, M3 ou M4 peuvent en tirer parti, alors qu’un Mac Intel pourra utiliser le clavier comme périphérique classique, sans la fonction biométrique.

Autrement dit, un utilisateur de Mac mini récent ou de MacBook Air et MacBook Pro sous Apple Silicon bénéficiera d’un vrai gain de confort au quotidien. En revanche, sur une configuration Intel plus ancienne, l’intérêt du surcoût devient nettement moins évident.

Quel modèle choisir selon son usage ?

Le Magic Keyboard standard conviendra à ceux qui recherchent avant tout un clavier Apple compact à moindre coût. Le Magic Keyboard avec Touch ID s’adresse plutôt aux utilisateurs qui veulent retrouver la simplicité du lecteur d’empreintes sur un poste fixe. Enfin, les versions avec pavé numérique ciblent davantage les profils qui manipulent régulièrement des tableaux, des feuilles de calcul ou des logiciels de gestion.

La déclinaison à touches noires conserve son positionnement premium. Elle séduit visuellement, mais son surcoût reste difficile à justifier sur le strict plan fonctionnel face au modèle blanc.

Faut-il profiter de ces promotions Apple sur Amazon ?

Pour les utilisateurs déjà installés dans l’écosystème Mac, ces offres méritent clairement un détour. Les réductions sur la Magic Mouse et le Magic Trackpad sont intéressantes, mais les véritables bons plans se situent surtout du côté des Magic Keyboard avec Touch ID, un type de produit rarement mis en avant à des tarifs plus accessibles.

Comme toujours avec les opérations commerciales Amazon, la prudence reste de mise : les prix peuvent varier au fil de la journée et certaines références partir rapidement. Pour ceux qui attendaient une baisse sur les accessoires Apple les plus récents, cette fenêtre promotionnelle est l’une des plus intéressantes du moment.