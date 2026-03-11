L’iPad Pro M5 profite d’une remise particulièrement marquante sur le marché français. Dans sa version 11 pouces Wi-Fi avec 256 Go de stockage, la tablette premium d’Apple descend actuellement à 846 euros chez Rakuten avec le code promotionnel RAKUTEN50 . À titre de comparaison, Apple la commercialise à 1 120 euros, tandis qu’Amazon l’affiche à un tarif plus élevé, autour de 1 060 euros.

Un prix canon sur l’iPad Pro M5 11 pouces

Pour un modèle aussi récent et positionné sur le haut de gamme, passer sous la barre des 850 euros change clairement la donne. L’écart avec le tarif officiel d’Apple est important, ce qui place cette offre parmi les plus intéressantes du moment pour ceux qui visaient un iPad Pro 11 pouces sans vouloir payer le plein tarif.

La réduction concerne la configuration Wi-Fi 256 Go, un compromis souvent recherché pour un usage polyvalent, qu’il s’agisse de productivité, de création, de prise de notes avancée ou de multimédia. Les deux finitions restent proposées, en noir comme en argent.

Le code promo à utiliser

Pour obtenir ce tarif, il faut appliquer le code RAKUTEN50 au moment de la commande. Sans ce coupon, le prix final n’est pas aussi compétitif. Comme souvent avec ce type d’opération, la disponibilité peut évoluer rapidement selon les stocks et la durée de validité de la promotion.

Que vaut cette offre face au prix Amazon ?

Amazon reste une option plus rassurante pour certains acheteurs, notamment en matière de logistique et de service après-vente, mais le tarif est ici nettement moins agressif. L’iPad Pro M5 11 pouces 256 Go y est proposé autour de 1 060 euros, soit un écart substantiel avec l’offre repérée chez Rakuten.

Pour ceux qui privilégient avant tout l’achat chez Amazon, voici la fiche produit correspondante :

Voir l’iPad Pro M5 11 pouces 256 Go sur Amazon

Un achat intéressant, avec quelques points à garder en tête

Comme souvent sur les places de marché, il faut regarder de près le vendeur ainsi que les conditions de garantie. Le modèle mis en avant n’est pas nécessairement une version destinée au marché français, mais cela reste généralement sans conséquence sur un iPad Wi-Fi. Les fonctions sont identiques d’un pays à l’autre et Apple ne fournit plus systématiquement d’adaptateur secteur dans la boîte, ce qui limite les différences d’usage au quotidien.

Sur la garantie, le fonctionnement est en revanche plus classique : la première année repose sur Apple, tandis que la seconde dépend du vendeur. Cet élément mérite donc d’être pris en compte avant achat, surtout lorsqu’une offre affiche un prix sensiblement plus bas que les grands revendeurs traditionnels.

Pourquoi l’iPad Pro M5 reste une référence

Avec sa puce M5, son écran haut de gamme et son format 11 pouces, l’iPad Pro vise un public exigeant. Il s’adresse autant aux utilisateurs avancés qu’aux créatifs à la recherche d’une tablette particulièrement performante. À ce niveau de prix, il devient bien plus compétitif face aux autres appareils premium du moment, tout en conservant les atouts habituels de l’écosystème Apple.

Faut-il craquer pour cet iPad Pro M5 à 846 euros ?

À ce tarif, l’iPad Pro M5 11 pouces 256 Go devient beaucoup plus séduisant qu’à son prix catalogue. L’offre vise surtout ceux qui veulent accéder au meilleur de la gamme iPad sans dépasser les 1 000 euros. Pour un achat rapide et au meilleur prix, la proposition a de solides arguments. Pour un achat plus classique avec la simplicité logistique d’Amazon, le tarif reste plus élevé, mais l’alternative existe.