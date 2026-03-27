Google Traduction déploie sa fonctionnalité de traduction instantanée avec des écouteurs ou un casque sur iPhone, permettant de traduire des conversations en direct. Lancée en version bêta sur Android à la fin 2025, elle prend désormais en charge plus de 70 langues et s’étend à de nouveaux pays, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, l’Espagne, la Thaïlande et le Royaume-Uni.

Une traduction instantanée maintenant disponible

L’utilisation est immédiate : il suffit d’ouvrir l’application Google Traduction sur son iPhone avec des écouteurs Bluetooth connectés, d’appuyer sur l’option de traduction instantanée, puis de sélectionner le mode d’écoute. La fonctionnalité s’appuie sur l’intelligence artificielle Gemini pour restituer le ton, l’emphase et le rythme de chaque locuteur, ce qui facilite le suivi de la conversation et l’identification des interlocuteurs.

Apple propose sa propre fonction de traduction en direct depuis fin 2025, mais elle exige des AirPods 4 ou AirPods Pro 2/3 ainsi qu’un iPhone compatible avec Apple Intelligence. Google n’impose aucune contrainte matérielle : tout casque ou écouteurs Bluetooth suffit, ce qui élargit considérablement l’accessibilité de la fonctionnalité.

Mais il y a une contrepartie. Apple traite les traductions directement sur l’appareil, sans que les données quittent l’iPhone. Google, lui, passe par le cloud, ce qui soulèvera des questions légitimes chez les utilisateurs soucieux de leur vie privée. Le choix entre les deux approches revient donc à faire le choix entre la compatibilité matérielle et la confidentialité des données.

Pour profiter de la nouveauté du jour, il suffit de télécharger l’application Google Traduction sur l’App Store.