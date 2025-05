Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent maintenant définir Google Traduction comme l’application par défaut en ce qui concerne la traduction. Cela vient ainsi remplacer l’application Traduire d’Apple.

Google Traduction à la place de Traduire d’Apple

Par défaut, iOS peut traduire du texte à l’écran. La traduction en question s’appuie sur le service Traduire d’Apple qui est installé par défaut. Mais tout le monde peut ne pas être réellement satisfait de la qualité des réponses fournies. C’est pour cela qu’il est possible d’installer des alternatives.

Aujourd’hui, c’est au tour de Google Traduction. Après avoir mis à jour l’application sur l’App Store, rendez-vous dans Réglages > Apps > Apps par défaut > Traduction. Il ne vous reste plus qu’à choisir l’application de Google. Pour rappel, DeepL et Reverso avaient déjà proposé leur support respectif il y a quelques semaines.

Maintenant, si vous sélectionnez Google Traduction, c’est justement le service de Google qui sera utilisé au moment d’appuyer sur le bouton « Traduire » dans le menu contextuel et non plus le service Traduire d’Apple. Cela peut être intéressant si vous jugez qu’un service tiers se débrouille mieux que la solution d’Apple.

Cette possibilité de définir les applications par défaut a eu lieu avec iOS 18.4. Cette mise à jour permet également de modifier l’application de messagerie par défaut. En l’occurrence, vous pouvez choisir WhatsApp plutôt que l’application Messages d’Apple. Il est également possible d’avoir WhatsApp au lieu de l’application Téléphone. Quant à la navigation, vous pouvez choisir Google Maps comme application par défaut plutôt que Plans d’Apple.