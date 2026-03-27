Apple a recruté Lilian Rincon, ancienne vice-présidente chez Google, pour occuper le poste de vice-présidente du marketing produit pour l’intelligence artificielle. Elle prendra la tête du marketing produit et du management pour l’ensemble des plateformes IA d’Apple, dont Apple Intelligence et Siri, et se reportera directement à Greg Joswiak, vice-président du marketing mondial d’Apple, comme l’a annoncé le fabricant à Reuters.

Lilian Rincon a passé neuf ans chez Google, où elle occupait le poste de vice-présidente chargée de la gestion des produits responsable de Google Shopping et de Google Assistant. Avant Google, elle a occupé des postes chez Microsoft et Skype. Sur LinkedIn la semaine dernière, elle avait annoncé son départ de Google en se déclarant « incroyablement enthousiaste à l’idée de ce qui vient ensuite ». Ce qui venait ensuite, c’était Apple.

Deux anciens de Google pour l’IA et Apple Intelligence

Ce recrutement en suit un autre. En décembre, Apple avait déjà recruté Amar Subramanya comme nouveau vice-président chargé de l’IA, rattaché à Craig Federighi. Lui aussi venait de Google, où il avait travaillé 16 ans, notamment comme vice-président de l’ingénierie sur Gemini, avant un passage de cinq mois chez Microsoft. Deux profils issus du même vivier, dans le même délai court, signalent une stratégie de recrutement délibérée plutôt qu’une coïncidence.

Ces arrivées font suite au départ en décembre de John Giannandrea qui occupait depuis 2018 le poste de vice-président pour la stratégie de l’apprentissage automatique et de l’IA. Sa sortie avait enclenché une restructuration plus large de l’équipe IA d’Apple. Lilian Rincon et Amar Subramanya représentent les deux premières éléments visibles du nouveau dispositif, l’une sur la partie ingénierie, l’autre sur le marketing et le positionnement produit, deux dimensions qu’Apple doit simultanément renforcer pour rattraper son retard dans la course à l’IA.

Les fuites ont déjà révélé que le nouveau Siri IA sera un gros morceau d’iOS 27. Il sera notamment possible de faire un lien avec Gemini, Claude et d’autres IA en passant par l’assistant vocal d’Apple.