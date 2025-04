Apple ajuste sa stratégie de communication autour de l’iPhone 16 et d’autres produits comme les Mac, alors que certaines fonctions d’Apple Intelligence accusent un retard. Initialement axée sur le slogan « Bonjour, Apple Intelligence », la campagne marketing a été discrètement modifiée pour adopter la mention « Conçu pour Apple Intelligence », souvent dans une police d’écriture plus petite qu’auparavant.

Ce changement semble reconnaître que l’intelligence artificielle du fabricant n’est pas encore 100 % opérationnelle, tout en mettant en avant une compatibilité future.

Du retard pour Apple Intelligence

Les iPad et Mac, qui arboraient eux aussi le slogan « Bonjour, Apple Intelligence », ont également vu leur message évoluer vers « Conçu pour Apple Intelligence ». Par ailleurs, certaines personnes relèvent que de plus en plus de supports publicitaires, comme des panneaux d’affichage, ne font plus aucune référence à Apple Intelligence.

Apple has updated its slogan from “Hello, Apple Intelligence” to “Built for Apple Intelligence” across its entire product lineup. pic.twitter.com/jO3qzbrKT1 — Basic Apple Guy (@BasicAppleGuy) April 15, 2025

arguably the biggest Apple billboard in the city, at Herald Square, devoid of Apple Intelligence references pic.twitter.com/hsHpW2dcaG — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) April 15, 2025

Ces ajustements interviennent dans un contexte tendu. Plusieurs actions collectives ont été engagées contre Apple, accusé de publicité mensongère et de concurrence déloyale. Les plaignants estiment qu’ils n’auraient pas acheté l’iPhone 16 — ou du moins pas au même prix — sans ces promesses marketing.

Présenté en grande pompe lors de la WWDC 2024, Apple Intelligence devait se déployer progressivement, avec une version personnalisée de Siri prévue au printemps 2025. Mais Apple a finalement annoncé un report, évoquant une sortie « au cours de l’année à venir ». Si le New York Times table toujours sur une arrivée à l’automne, d’autres sources généralement bien connectées à Apple anticipent désormais un lancement pas avant 2026 lors du cycle d’iOS 19.

Entre attentes déçues et ajustements marketing, Apple tente de ménager ses clients tout en préparant le terrain pour des fonctionnalités qui tardent à se concrétiser. Reste à savoir si cette patience sera récompensée.