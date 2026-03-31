Apple prépare un framework baptisé AccessoryLiveActivities avec iOS 26.5 (disponible en bêta) qui permettra aux accessoires tiers d’afficher les activités en direct de l’iPhone. Exclusivement réservée à l’Union européenne, cette fonctionnalité traduit la mise en conformité d’Apple avec le Digital Markets Act (DMA).

Les activités en direct sur d’autres appareils

Pour activer la fonctionnalité, l’utilisateur devra accorder une autorisation explicite à l’accessoire. Le code d’iOS 26.5 montre que les activités en direct peuvent inclure « les noms des apps et leur contenu, ce qui peut contenir des informations personnelles telles que vos données de santé, votre localisation et votre historique d’achats ». L’utilisateur pourra ensuite choisir quelles applications transmettent leurs activités en direct à l’accessoire ou opter pour un accès total. C’est une option qu’Apple encadre d’un avertissement explicite : elle s’appliquera à toutes les applications présentes et futures installées sur l’appareil.

Apple n’a publié aucune documentation officielle et n’a pas annoncé publiquement le framework. Les accessoires ayant déjà adopté le transfert de notifications pourraient figurer parmi les premiers compatibles.

Deux autres fonctions testées

iOS 26.5 relance également des fonctionnalités testées avec les bêtas d’iOS 26.4. Les écouteurs tiers bénéficieront de l’appairage de proximité. Le fait d’approcher une paire d’écouteurs d’un iPhone ou d’un iPad déclenchera un processus d’appairage en un seul geste, identique à celui des AirPods. Les montres connectées tierces pourront quant à elles recevoir les notifications de l’iPhone et permettre à l’utilisateur d’y réagir directement, une fonctionnalité jusqu’ici exclusive à l’Apple Watch.

Deux contraintes encadrent ce transfert de notifications : il ne fonctionne que vers un seul appareil à la fois et l’activer sur un accessoire tiers désactive automatiquement les notifications sur l’Apple Watch.

Apple n’a pas encore communiqué de date de sortie pour la version finale d’iOS 26.5. Mais l’on se base sur les années passées avec les versions x.5, on peut s’attendre à une sortie au mois de mai.