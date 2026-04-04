Sheets.works propose une base visuelle qui raconte en un seul parcours l’évolution complète de l’iPhone. Son projet Every iPhone Ever Made rassemble les 52 smartphones d’Apple lancés en 19 ans, avec leurs caractéristiques techniques, leurs coloris, leurs prix et un aperçu des choix matériels abandonnés au fil des générations.

Les 52 modèles d’iPhone sortis en 19 ans

L’intérêt du projet tient à sa manière d’organiser l’histoire produit. Au lieu d’empiler les fiches techniques, sheets.works met côte à côte tous les iPhone à taille proportionnelle, avec leur fond d’écran d’origine, leur nom, leur gabarit et leur année de sortie.

Cette mise en scène permet de (re)découvrir l’évolution de la gamme d’un seul regard. Elle sert aussi de point d’entrée à une exploration plus large, puisque le site ajoute ensuite des éléments techniques, des courbes de prix et un inventaire des éléments matériels supprimés par Apple.

Le projet isole 11 moments jugés structurants dans l’histoire de la gamme. Parmi eux figurent l’arrivée de l’écran Retina, le lancement de l’iPhone 6 Plus de 5,5 pouces et la sortie de l’iPhone X.

Sheets.works ajoute à cela un graphique interactif consacré aux prix. Celui-ci suit l’évolution du tarif du modèle de base et de celui du modèle le plus cher selon les années, ce qui permet de lire la montée en gamme autrement que par la seule fiche produit.

Un cimetière avec les éléments abandonnés par Apple

L’une des sections les plus parlantes du projet s’appelle The Graveyard (le cimetière). Elle recense les éléments matériels retirés par Apple au fil du temps, comme le connecteur 30 broches, la prise casque (jack 3,5 mm) ou 3D Touch.

Cette partie ne documente plus seulement ce que l’iPhone a gagné, mais aussi ce qu’Apple a choisi d’éliminer pour faire évoluer son smarpthone.

Le projet se referme ensuite sur une logique presque encyclopédique. Sheets.works montre tous les coloris de chaque iPhone, puis des fiches individuelles détaillant la taille de l’écran, la batterie, le processeur, les capteurs photo et d’autres caractéristiques. Le site se présente ainsi comme un outil capable de parler autant aux passionnés qui suivent l’iPhone depuis l’origine qu’aux utilisateurs arrivés plus tard dans son histoire.