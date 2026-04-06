L’Apple Vision Pro continue d’élargir son champ d’application dans le domaine médical, mais cette fois, ce ne sont pas les chirurgiens qui se trouvent au centre du dispositif. Au Chelsea and Westminster Hospital de Londres, le casque d’Apple est désormais utilisé pour accompagner certaines patientes avant une intervention, en leur permettant de visualiser en trois dimensions ce qui se passe dans leur corps et ce que l’opération va précisément chercher à corriger. D’autres casques sont utilisés dans le cadre de ce programme (Meta Quest 3, HoloLens), mais la tendance est au remplacement des ces appareils XR, bien moins performants que le Vision Pro en terme d’affichage.

Une nouvelle manière d’expliquer des pathologies complexes

Le Vision Pro est notamment utilisé dans le cadre de consultations préopératoires liées à des pathologies gynécologiques comme l’endométriose, les endométriomes ou encore les fibromes utérins. Grâce à une application spécialisée développée par Medical iSight, les patientes peuvent découvrir un modèle anatomique détaillé en réalité augmentée, manipulé en direct par les cliniciens pendant la consultation.

Au lieu de s’appuyer uniquement sur des schémas, des mots techniques ou des explications parfois abstraites, l’équipe médicale peut montrer visuellement la zone concernée, l’origine potentielle des symptômes et le déroulement de l’intervention envisagée. Dans ce contexte très spécifique, la technologie devient un outil de pédagogie médicale, qui permet d’améliorer la prise en charge globale des patients.

Le Vision Pro passe du bloc opératoire à la relation avec le patient

Jusqu’à présent, les usages les plus médiatisés du Vision Pro dans le secteur de la santé concernaient surtout les professionnels, avec des expérimentations en chirurgie, en assistance opératoire ou en visualisation d’images à haute résolution. L’hôpital londonien change ce paradigme : la réalité mixte n’est plus ici mobilisée pour améliorer la technicité médicale mais pour mieux préparer la personne qui va être opérée.

D’abord lancé sous forme de projet pilote en 2025 avec le soutien d’organismes caritatifs liés à l’hôpital, et suite aux nombreux retours positifs des patients concernés, le programme du Chelsea and Westminster Hospital est désormais intégré plus largement dans les consultations.