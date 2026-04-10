Apple travaille sur de nouveaux systèmes de protection contre le vol d’iPhone, ce qui n’est pas vraiment une surprise au vu du nombre élevé de larcins relatifs aux produits à la pomme. Un brevet récemment déposé par Apple auprès de l’USPTO décrit ainsi un système de sécurité bien plus proactif que ses outils actuels, comme Localiser, le verrouillage d’activation ou la protection des appareils volés. L’idée n’est plus seulement de réagir une fois le smartphone perdu, mais d’identifier un comportement suspect dès la tentative d’accès.

Un iPhone capable d’ »évaluer » celui qui tente de l’utiliser

Ce nouveau brevet présente un dispositif capable d’analyser en temps réel la personne qui essaie d’interagir avec l’appareil. Au lieu d’un simple schéma autorisé ou non autorisé, Apple envisage plusieurs niveaux de confiance, avec des profils reconnus, fiables ou suspects. L’iPhone pourrait ainsi s’appuyer sur des données biométriques, notamment la reconnaissance faciale, pour déterminer si la situation présente un risque.

Si un utilisateur inconnu ou jugé douteux est détecté, le système pourrait alors enclencher automatiquement une série de mesures défensives. Le smartphone ne serait plus un objet « passif » en attente d’un ordre du propriétaire, mais un appareil capable d’interpréter le contexte et d’agir immédiatement de son « propre chef ».

Des alertes, des preuves et une résistance accrue aux manipulations

Le brevet évoque aussi la capture d’images, voire d’autres signaux contextuels, afin de conserver des éléments utiles en cas de vol présumé. Apple imagine en parallèle une intégration plus étroite avec son écosystème, permettant d’envoyer rapidement des alertes vers d’autres appareils liés au compte de l’utilisateur.

Autre piste envisagée : empêcher certaines actions classiques utilisées pour neutraliser un iPhone volé, comme couper la connectivité ou éteindre l’appareil trop facilement. Il ne s’agit bien sûr pour l’instant que d’un brevet, mais ce dernier montre qu’Apple réfléchit à une sécurité mobile plus intelligente, plus réactive (voire proactive) et surtout moins dépendante de l’intervention humaine.