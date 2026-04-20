Quelques heures à peine après un leak sourcé par Macworld, voilà qu’une nouvelle fuite venue de Chine semble clairement confirmer les 4 coloris du prochain modèle d’iPhone. Un cliché de plaques de protection pour le bloc photo du 18 Pro dévoile en effet 4 teintes, soit un bleu clair, un argenté, un gris foncé et surtout un rouge sombre tirant vers le bordeaux

Un rouge sombre qui a de quoi intriguer

Si aucun de ces coloris n’est désormais une surprise, un rouge sombre façon « bordeaux » continue d’intriguer. Il s’agit en effet d’une évolution de teinte assez marquante pour la gamme Pro, qui souvent propose des teintes à l’unisson en terme d’intensité.

A noter que la fuite ne montre pas les mobiles eux-mêmes, mais des accessoires tiers pensés pour s’accorder aux coloris supposés des appareils. Ce n’est donc pas une preuve définitive, mais plutôt un indice supplémentaire dans une chaîne de rumeurs qui converge désormais très largement.

Le « Dark Cherry » pourrait devenir la teinte signature

Si ces teintes étaient confirmées, le rouge profond pourrait bien devenir la couleur vedette de la génération 2026. Depuis plusieurs années, de nombreux utilisateurs espèrent voir Apple oser une finition plus audacieuse sur ses modèles Pro. Un ton plus sombre et plus raffiné pourrait précisément répondre à cette attente tout en conservant l’image haut de gamme attachée à la gamme.

Le noir toujours absent ?

Autre point notable : plusieurs fuites (qui ne datent pas d’aujourd’hui là encore) laissent entendre qu’Apple ne reviendra pas à un noir classique cette année. Le gris foncé tiendrait alors lieu d’alternative, mais sans retrouver le « cachet » du noir ou du gris sidéral des précédents modèles.

Comme toujours avec Apple, ces choix peuvent encore évoluer avant la présentation de septembre. Mais à ce stade, l’affaire semble tout de même déjà « emballée ».