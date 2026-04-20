Le dossier antitrust d’Apple en Inde entre dans une phase plus dure. Faute de réponse complète aux demandes de la Competition Commission of India (CCI), l’entreprise fait désormais face à une audience finale le 21 mai, ce qui rend la question des sanctions beaucoup plus concrète.

Apple risque sa plus grosse amende

Selon Reuters, l’autorité indienne reproche à Apple de ne pas avoir transmis ses données financières ni sa position sur le rapport d’enquête depuis octobre 2024. C’est sur cette base qu’elle a décidé d’avancer vers une audience finale, tout en laissant encore deux semaines au groupe pour déposer ses réponses.

Apple a tenté de faire geler la procédure en s’appuyant sur un autre contentieux devant la Haute Cour de Delhi, où l’entreprise attaque l’ensemble du régime indien de sanctions antitrust. La CCI a rejeté cette demande et considère qu’Apple a déjà eu suffisamment d’occasions de faire valoir ses objections et de remettre les informations financières nécessaires au calcul d’une éventuelle amende.

Cette étape accroît la pression sur le groupe. Apple affirme redouter une amende pouvant atteindre 38 milliards de dollars si l’autorité retient son chiffre d’affaires mondial comme base de calcul.

L’affaire remonte à 2021 après la contestation des pratiques d’Apple par une organisation à but non lucratif, puis par Match (propriétaire de Tinder) et des start-up indiennes. Le cœur du problème n’a pas changé : selon le rapport d’enquête publié en 2024, Apple aurait abusé d’une position dominante sur le marché des applications iPhone en imposant son propre système d’achat intégré aux développeurs avec l’App Store.

Apple nie toute infraction et soutient qu’il reste un acteur limité sur un marché indien dominé par Android. Cet argument cohabite toutefois avec une progression nette de l’iPhone dans le pays, sa part de marché étant passée de 4 % à 9 % en deux ans selon Counterpoint Research.