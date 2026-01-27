Après des années à peiner à dépasser les 1% de Pdm, l‘iPhone vient de réaliser sa meilleure performance en Inde, dans un contexte pourtant peu porteur pour l’industrie mobile. En 2025, et si l’on en croit les données de Counterpoint Research, environ 14 millions d’iPhone ont été écoulés dans le pays, permettant à la marque à la pomme d’atteindre une part de marché record d’environ 9 %, contre 7 % l’année précédente. Une progression notable sur un marché qui reste globalement stable autour de 152 à 153 millions de smartphones livrés.

Une croissance portée par le premium et l’élargissement de l’offre

Cette dynamique s’explique par plusieurs facteurs, soit un catalogue de produits mieux positionné sur les attentes locales, une image de plus en plus imposante pour les jeunes générations et une disponibilité renforcée dans les circuits de vente physiques et en ligne. Apple a également multiplié les initiatives commerciales, notamment avec l’ouverture récente de son cinquième Apple Store en Inde (à Noida), renforçant ainsi sa présence retail depuis 2023.

Lors de ses derniers résultats financiers, Tim Cook évoquait déjà un “record historique de chiffre d’affaires en Inde”, tandis que le groupe soulignait une base installée d’iPhone en forte hausse, portée par un nombre croissant de clients renouvelant leur appareil.

Services, production locale et stratégie tarifaire adaptée

Apple ajuste aussi son positionnement via ses services : le lancement récent d’Apple Creator Studio en Inde, proposé à environ 4,35 dollars par mois — soit bien en dessous des tarifs occidentaux — illustre une volonté claire de s’ancrer durablement dans l’écosystème numérique local. En parallèle, la montée en puissance de la fabrication locale contribue à améliorer la compétitivité de ses produits sur ce marché clé.

Un marché globalement stable mais en pleine transformation

Malgré cette performance d’Apple, le marché indien du smartphone montre des signes de maturité : cycles de renouvellement plus longs, montée en puissance du reconditionné et ralentissement des premières acquisitions freinent la croissance globale. Le segment premium progresse aussi rapidement, avec une croissance à deux chiffres et une part record dans les ventes totales, ce qui favorise naturellement les marques positionnées sur le haut de gamme…comme Apple.

Apple reste encore en dehors du trio de tête en volume, dominé par Vivo, Samsung et Xiaomi, mais la trajectoire du californien confirme un changement structurel du marché indien vers des smartphones plus chers et plus sophistiqués.