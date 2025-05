Le marché du smartphone au Moyen-Orient (à l’exclusion de la Turquie) a entamé l’année 2025 sur une note un peu terne, avec une baisse des livraisons de 4 % en glissement annuel, soit 11,7 millions d’unités distribuées au premier trimestre. Après un fort rebond en 2024, le marché perd donc de son élan en raison d’un affaiblissement de la demande au détail et d’une certaine prudence des consommateurs. Malgré des promotions agressives en fin d’année, l’incertitude économique croissante et la baisse des dépenses des ménages ont lourdement pesé sur la performance du secteur. Cette tendance a été aggravée par la chute des prix du pétrole, qui a accentué la pression sur les perspectives économiques régionales.

Dans ce contexte difficile, seuls Apple, Samsung et HONOR ont vu leurs ventes progresser par rapport à l’année précédente tandis que TRANSSION et Xiaomi ont subi de fortes baisses. Apple affiche une croissance notable de 10 %, portée par la forte demande pour l’iPhone 16, ce qui a permis à la marque de faire passer sa part de marché de 9 % à 11 % sur cette région du monde. 26% des livraisons de smartphones pour la zone du Moyen-Orient sont pour l’Arabie saoudite, qui reste donc leader du marché avec 26 % de Pdm (mais -12% sur un an). À l’inverse, le Koweït et le Qatar ont affiché une dynamique positive, le Koweït enregistrant une croissance de 13 % des ventes de smartphones sur son territoire grâce à des campagnes promotionnelles intensives durant le Festival Hala.