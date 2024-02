Malgré les augmentations de prix, l’iPhone semble inaltérable, et ce jusque dans les régions du monde où longtemps le smartphone d’Apple a pour ainsi dire été inexistant. Désormais bien présent en Inde et en Amérique latine, l’iPhone cartonne aussi au Moyen-Orient si l’on en croit un document de Canalys. Sur l’ensemble de l’année 2023, 42,5 millions de mobiles sont été distribués dans cette région du monde, soit une croissance de 11% en un an. Sur le seul Q4, 12,2 millions de mobiles ont été écoulés au Moyen-Orient, et sur ce volume de ventes, les iPhone représentent donc 1,8 millions d’unités, soit une part de marché de 15% sur le Q4. Certes, la Pdm de l’iPhone baisse d’un point par rapport au Q4 2022, mais le marché dans son ensemble ayant progressé de 24%, cela signifie qu’Apple a vendu tout de même plus d’iPhone sur le trimestre (1,8 millions donc, contre 1,5 millions sur le Q4 2022).

La progression des ventes de l’iPhone ne permet pas de compenser l’explosion de croissance des concurrents TRANSSION et de Xiaomi, si bien qu’Apple glisse de la seconde à la quatrième place des plus gros fabricants sur la région, ce qui reste évidemment une belle réussite au vu du prix moyen d’achat d’un iPhone (7 à 8 fois plus cher qu’un modèle TRANSSION par exemple).

Canalys note enfin que les ventes de mobiles ont énormément progressé en Arabie Saoudite (+28%), poussées par l’explosion du tourisme dans la région.