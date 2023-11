Si les ventes d’iPhone font grise mine en Chine et aux Etats-Unis, ce gros coup de mou semble largement compensé par la forte croissance d’Apple en Corée du Sud, en Inde ou en Amérique latine. Depuis quelques trimestres, Les ventes d’iPhone décollent aussi au Moyen-Orient, dans un contexte général de forte hausse des ventes de smartphones sur cette région du monde (+21% sur le mois de novembre). De fait, et hormis en Irak (de loin le pays le plus pauvres des 5 pays passés en revue par Canalys), Apple est bien installé dans le top 3 des plus gros vendeurs de smartphone.

Sur le mois de novembre, l’iPhone est second en Arabie Saoudite (+6% et 16% de Pdm), second dans les Émirats Arabes Unis (+8% et 25% de Pdm), troisième au Quatar (+29% et 13% de Pdm) ou bien encore troisième au Koweit (+5% et 9% de Pdm). Samsung reste premier partout… sauf en Irak où le consortium chinois Transsion domine le marché grâce à ses mobiles low cost.

La forte croissance du marché mobile et l’émergence d’une classe moyenne avec un très fort pouvoir d’achat devrait largement profiter à Apple pour les mois et les trimestres à venir.