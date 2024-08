Cette fois, on peut réellement parler de décollage. Le dernier rapport d’IDC montre en effet que les ventes d’iPhone décollent franchement en Inde, au point que le mobile d’Apple est désormais à la porte du top 5 indien avec 6,7 + de Pdm, contre 5,6% l’an dernier (sur le Q2 2024). Certes, Apple est encore loin d’OPPO (5ème avec 11,5% de Pdm), mais on peut voir le verre à moitié plein et constater que l’iPhone fait mieux que les mobiles à bas prix de Motorola, de Poco, de OnePlus ou bien encore de IQOO. Surtout, Apple est l’un des fabricants dont la croissance est la plus forte en Inde (+24,3%). Seuls Xiaomi (+26,8% pour 13,5% de Pdm) ainsi que Motorola (+197,7% et 6,2% de Pdm) sont encore plus dynamiques.

IDC note aussi que le segment des mobiles moyen de gamme (entre 200 et 400 dollars) a progressé de 30% sur la période concernée. OPPO, vivo et Samsung auraient vub leurs ventes augmenter de 60% sur ce segment. Entre 400 et 600 dollars (un segment dominé par OnePlus et Oppo en Inde), on assiste au contraire à une diminution des ventes de 25% (pour 4% de Pdm). Le segment 600-800 dollars perd 2% de Pdm (ou -37% en terme de volume de ventes), mais le segment au delà des 800 dollars croit de 77% en volume de ventes. Sans surprise, 83% de ces ventes sont assurées par des iPhone (et 16% par Samsung).